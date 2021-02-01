Жителям Боровского разъяснят порядок изъятия домов для строительства дороги. Фото - пресс-служба Главы Тюменского района.

Жители поселка Боровский могут уточнить интересующую информацию по реконструкции автомобильной дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. До 10 февраля от них ждут вопросы.

До 10 февраля 2021 года ФКУ «Уралуправтодор» и администрация муниципального образования «Поселок Боровский» принимают вопросы и предложения от владельцев жилых домов и участков, попадающих в зону реконструкции участка автомобильной дороги.

– Поступило несколько обращений от сельчан с уточнением вопросов частного характера. Других заинтересованных лиц просят не молчать, а задавать любые интересующие вопросы, касающиеся сноса зданий и сооружений, а также изъятия земельных участков, необходимых для реконструкции дороги, – сообщила глава поселка Боровский Светлана Сычева.

Жители могут обратиться лично к главе муниципалитета Светлане Витальевне Сычевой по телефону 8-904-493-91-28 или по электронной почте borovskiy-m.o@inbox.ru, а также в ФКУ «Уралуправтодор» по телефону 8-343-29-50-900 или по электронной почте mail@fadural.ru.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе власти намерены изъять несколько земельных участков и недвижимость, чтобы расширить автодорогу Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Изъятие произойдет в районе поселков Боровский и Винзили.