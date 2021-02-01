В Тюменской области нет очагов коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области на 1 февраля 2021 года отсутствуют очаги групповой (пять и более случаев) заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В местных детских образовательных учреждениях нет подобных случаев.

– С 25 по 31 января в Тюменской области не было полностью приостановленных общеобразовательных организаций. В девяти общеобразовательных организациях была приостановлена деятельность 16 классов, в одном детском дошкольном учреждении - одной группы, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что во всех детских организациях усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями.