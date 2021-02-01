В Вагае мужчина, вспомнив старые обиды, изувечил топором машину соседа. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Вагай поступило сообщение от 18-летнего молодого человека о том, что неизвестный разбил ему два окна в отечественном автомобиле и повредил спойлер. Выехавшие на место сотрудники установили, что накануне инцидента к потерпевшему приходил сосед, чтобы выяснить отношения, но хозяин квартиры его выгнал.

По подозрению в совершении преступления участковый задержал 25-летнего соседа потерпевшего и доставил в отдел. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный вспомнил старые обиды на заявителя и решил с ним поговорить, но, получив отпор, молодой человек решил по-другому разрешить конфликт.

– Взяв из дома топор, злоумышленник разбил им два окна автомобиля, принадлежащего соседу, а также ногой повредил задний спойлер, после чего сразу же скрылся. Ущерб собственнику авто составил восемь тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал и возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб. Отделением дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение имущества». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.