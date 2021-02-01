Житель Ишима с коронавирусом провел на аппарате ИВЛ 75 дней. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме врачи спасли пациента с коронавирусом, который пролежал в реанимации два с половиной месяца. 62-летнего пенсионера с двусторонней пневмонией госпитализировали в моноинфекционный госпиталь еще в конце октября прошлого года, и всё это время медперсонал боролся за его жизнь.

– Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии, у него диагностировали ковид с двусторонней субтотальной пневмонией. В связи с нарастающей дыхательной недостаточностью было принято решение о его переводе на аппарат искусственной вентиляции легких. На аппарате ИВЛ он провел 75 суток, – рассказал заведующий отделением реанимации и анестезиологии областной больницы № 4 в Ишиме Владимир Колмаков.

Почти месяц состояние пожилого человека оставалось критическим, однако спустя время коронавирус был повержен. А вот проблемы с дыханием, к сожалению, оставались, снять с ИВЛ пациента никак не могли. Медикам пришлось установить мужчине специальную трубку для обеспечения дыхания. Спустя время он начал дышать без поддержки аппарата, но легкие не выдерживали более 10 – 12 часов.

В начале январе ситуация стала меняться кардинальным образом, мужчина начал быстро восстанавливаться, и врачи полностью сняли его с аппарата ИВЛ. 19 января ишимца из реанимации перевели на долечивание.