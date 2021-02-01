«Шайба прилетела в голову». В Тюмени 12-летний мальчик получил сотрясение во время игры в хоккей

В Тюмени 12-летний мальчик получил сотрясение во время игры в хоккей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 12-летний мальчик пострадал во время игры в хоккей. Ему в голову прилетела шайба. Друг пострадавшего тут же вызвал скорую, увидев, как из раны стала течь кровь.

– Адрес уже другой – мы покинули площадку, сейчас бежим домой к другу, там мама ему поможет. Да, перезвонить в случае чего можно на этот телефон, – рассказывал ребенок на ходу.

Прибывшая через 15 минут бригада медиков диагностировала у ребенка сотрясение головного мозга. Школьник жаловался на головокружение и тошноту. Рану в области лба размером 4 на 1,5 сантиметра медики обработали и наложили тугую повязку, после чего надели на пострадавшего воротник Шанца. Юного пациента доставили в областную клиническую больницу № 2.

– Если после получения травмы у человека закружилась голова, его начало тошнить или появилась рвота – это тревожные признаки, возможна черепно-мозговая травма. Придайте ему устойчивое боковое положение: так рвотные массы не попадут в дыхательные пути. Очевидец может наложить на открытую рану хлопчатобумажную ткань и удерживать ее до прекращения кровотечения, – рассказывают специалисты.

Медики предупреждают, что даже любительская игра в хоккей во дворе – дело серьезное. Чтобы уберечь детей от спортивных травм, необходимо приобретать защитную экипировку: шлем, щитки, перчатки и прочее.