«Бил по лицу ладонью». Тюменец удерживал у себя дома чужого ребенка

Тюменец удерживал у себя дома чужого ребенка. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя села Шорохово Исетского района. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего.

Инцидент случился 21 января 2021 года вечером на улице Энергетиков села Шорохово, где обвиняемый встретил ранее знакомого 15-летнего юношу. Дело в том, что накануне у него пропала музыкальная колонка и он решил, что это сделал мальчик.

– Мужчина ударил ладонью потерпевшему по лицу, схватил его и швырнул в автомобиль. Привез его к своему дому и завел внутрь, где снова ударил и удерживал некоторое время, выясняя обстоятельства пропажи вещи. Лишь спустя некоторое время он разрешил школьнику уйти домой, – рассказали обстоятельства дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты собрали и закрепили доказательственную базу. Обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. Следователем ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту пропажи имущества обвиняемого материалы дела выделены в отдельное производство.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.