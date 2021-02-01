В Арбитражном суде Тюменской области назначили нового судью. Фото: c cайта 2ГИС

В Арбитражном суде Тюменской области назначили нового судью. Ею стала Валерия Авхимович. Указ подписал президент России Владимир Путин еще 2 января.

В пресс-службе суда рассказали, что новая судья приняла присягу в торжественной обстановке 29 января на собрании судей. Постановлением президиума Арбитражного суда Тюменской области ее утвердили членом судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

– Поздравляем Валерию Владиславовну с назначением, желаем плодотворной работы, энтузиазма, твердости духа, здоровья, новых свершений, – отметили коллеги Авхимович.