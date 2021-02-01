Тюменский вуз переходит на «очку» с весны. Фото - Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тюменский государственный университет снова переходит на очную форму обучения. По крайней мере, в вузе так планируют.

В настоящее время зимняя экзаменационная сессия здесь проходит в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком и в дистанционном формате. Сроки сессии у студентов разных курсов различаются, но основная масса экзаменационных мероприятий начинается с 1 февраля. С 22 числа учащиеся отправятся на каникулы.

– Планируется, что второй семестр начнется 1 марта в традиционном формате, с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. В университете будут созданы условия для гигиенической обработки рук антисептиками, обеспечена бесконтактная термометрия, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, проветривание учебных аудиторий во время перерывов, – сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.