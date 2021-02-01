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Жителям Тюмени объяснили, как записаться на вакцинацию

Спрос на прививку большой
Сергей Швецов
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Жителям Тюмени объяснили, как записаться на вакцинацию.

Жителям Тюмени объяснили, как записаться на вакцинацию.

Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Тюмени объяснили, как записаться на вакцинацию. Нас сегодняшний день в регион поступило 37 142 дозы вакцины «Спутник V».

Стало известно, что прививку уже сделали 12 644 человека. Полный курс вакцинации прошли 1 372. В листе ожидания состоят 9 985 человек.

– Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику. Если портал госуслуг выдает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медорганизации уже заполнена, вы можете воспользоваться двумя другими способами записи, – сообщили в оперштабе.

В департаменте здравоохранения региона отметили, что спрос на прививку большой. Если вакцина заканчивается, а записавшиеся остаются, то они автоматически переходят в начало листа ожидания. С гражданами из листа ожидания связываются при поступлении вакцины.

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