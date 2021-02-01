«Рекламный трюк». Тюменцев просят не вестить на навязанную услугу по поверке счетчиков

Тюменцев просят не вестить на навязанную услугу по поверке счетчиков. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени всё чаще стали жаловаться на бумаги с предупреждением о поверке счетчиков, которые им подбрасывают в почтовые ящики. В местной администрации утверждают: верить изложенному не надо, это не более чем рекламный трюк.

В «извещениях» написано, что истек срок поверки водосчётчиков, поэтому индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную поверку: «Вызовите контролера». Горожане, испытывая ложное чувство вины, вызывают представителя такой организации и отдают ему крупную сумму: их тарифы превышают в разы реальную стоимость таких услуг.

– При получении подобных листовок необходимо в первую очередь выяснить, действительно ли у ваших приборов учета воды закончились сроки поверки. Достоверную информацию вы можете получить в паспорте на прибор учета, в квитанции на оплату ЖКХ, в вашей управляющей организации, а также в ООО «Тюмень Водоканал» по адресу: ул. 30 лет Победы, 38, строение 10. Телефон информационно-справочной службы 8 (3452) 54-09-40, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что поверку могут проводить только аккредитованные организации. Их реестр можно посмотреть здесь. Также стало известно, что на сегодняшний день средняя стоимость оказания услуг по поверке индивидуальных приборов учета воды составляет 500 – 700 рублей за один счётчик.