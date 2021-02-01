В Тюмени ожидается значительное потепление. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на этой неделе ожидается значительное потепление до плюс 1. В областной столице пойдет мокрый снег.

По прогнозам тюменских метеорологов, в городе потеплеет уже с завтрашнего дня. Так, во вторник, 2 февраля, столбики термометров покажут четыре градуса со знаком минус (ночью будет минус 7). В среду и четверг ожидается -4...-5 гадусов (ночью резко похолодает до -14... -17).

Все эти дни будет идти мелкий снег, который в пятницу, 5 февраля, смешается с дождем. В этот день резко потеплеет до нуля градусов. Неизменной температура останется и в субботу. А вот в воскресенье ожидается плюс 1. В областном центре будет бушевать сильный юго-западный ветер, около восьми метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

В понедельник он сменит свое направление на западное, резко похолодает – до минус 19, снова пойдет снег. Такая температура продержится как минимум до четверга.