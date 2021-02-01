В Тюмени пройдет онлайн-конференция о пособиях по материнству

5 февраля состоится онлайн-конференция «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ. Всё, что нужно знать о пособиях по материнству из ФСС».

На вопросы ответит заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Анна Павлова.

– Мы вновь проводим конференцию по проекту «Прямые выплаты». На территории Тюменской области он действует уже в течение полугода, но еще есть застрахованные, которые ранее с ним не сталкивались, и у них есть вопросы по механизму реализации проекта. Рада, что наше отделение фонда откликнулось на предложение о конференции, ведь чем раньше мы разрешим имеющиеся вопросы, тем удобнее и проще людям будет пользоваться услугой, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

В рамках данной онлайн-конференции вы можете получить ответы о порядке назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при необходимости осуществления ухода за больным ребенком, а также пособий, связанных с материнством (ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременные пособия по беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и при рождении ребенка).

• Что делать, если выплата по пособию задерживается, куда обращаться.

• Работаю в Тюмени, но работодатель не из Тюменской области, кто будет выплачивать пособия?

• Сроки выплаты пособий при прямых выплатах.

• Где можно узнать, когда и сколько выплатят по пособиям.

• При каком условии возможна замена календарных лет при исчислении пособий.

• Может ли папа (бабушка, дедушка) оформить больничный по уходу за больным ребенком?

• Способы получения пособий.

• Кто может обратиться за справкой о выплаченном пособии и справкой 2НДФЛ?

• Куда обращаться в случае изменения персональных данных получателя пособий (Ф.И.О., реквизиты и т. д.).

• Порядок обращения за пособиями.

• Как рассчитывается пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 5 февраля 2021 года.