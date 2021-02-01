«Не было дома или якобы не вызывали»: тюменская скорая почти 14 тысяч раз зря съездила на вызовы

Тюменская скорая почти 14 тысяч раз зря съездила на вызовы. Фото: Тюмень - наш дом

Скорая приехала к тюменцам более 264 тысяч раз в 2020 году. 13 785 звонков оказались безрезультатными.

Стало известно, что за 2020 год бригады скорой 1 415 раз выезжали на место дорожно-транспортных происшествий, оказали экстренную помощь 1 939 пострадавшим. Они помогли 1 007 пациентам с острым и повторным инфарктом миокарда и 4 352 – с подозрением на инсульт. Инфекционные бригады выезжали к пациентам на температуры, пневмонии 35 479 раз.

185 раз сотрудники скорой дежурили на спортивных и культурно-массовых мероприятиях. За 2020 год поступило 13 785 звонков, выезды по которым оказались безрезультатными: пациента не оказалось на месте, скорую якобы не вызывали либо поступил отказ от осмотра.

– Нам удалось в условиях соблюдения строгого санитарно-эпидемиологического режима улучшить оперативные показатели: на экстренные вызовы мы стали реагировать быстрее. Эта возможность появилась благодаря переходу на круглосуточный режим работы неотложных бригад при поликлиниках. Также и благодаря тому, что мы удержали квалифицированные кадры, еще и смогли нарастить молодыми специалистами, – рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Игорь Ярков.