В Тюмени спасатели достали кошку из колодца с помощью альпинистского снаряжения. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пожарным пришлось проводить не совсем обычную операцию по спасению. Дело в том, что на улице Вокзальной в поселке Винзили в колодец провалилась кошка. Несчастный случай с животным произошел накануне, 31 января.

Упавшая в коллектор кошка, которая так и не смогла самостоятельно выбраться из ловушки, переполошила местных жителей. Те, в свою очередь, и вызвали сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования.

– Спасатели вызволили животное из западни с помощью альпинистского снаряжения. Один из сотрудников ТОСЭР спустился вниз и вытащил животное. Операция по спасению длилась всего несколько минут, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.