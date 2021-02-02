В Тюмени пенсионер скинул на счет мошенников более 200 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции города Тюмени обратился 63-летний мужчина с заявлением о факте мошенничества. Потерпевший пояснил, что ему поступил звонок с неизвестного абонентского номера.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в настоящее время неизвестные проводят несанкционированное снятие денег с личного счета потерпевшего. Мошенник, используя психологическую тактику, порекомендовал пенсионеру отправить накопления на указанный расчетный счёт.

– Лжесотрудник убедил потерпевшего, что денежные сбережения останутся в сохранности. Доверчивый мужчина перевёл более двухсот тысяч через банкомат, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Стражи правопорядка разыскивают телефонного мошенника. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.