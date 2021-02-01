Тюменские спасатели предупредили о тонком льде на Туре. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На реке Туре в Тюмени установили ограждения с предупредительными табличками возле опасного участка с тонким льдом. Он находится неподалеку от моста на улице Мельникайте.

По словам спасателей, аншлаги выставляются в местах выхода людей на водоемы, где есть полыньи или тонкий лед. Это нужно, чтобы предостеречь горожан об опасности, сообщить о том, что на данном участке водоема выход, а уж тем более выезд на снегоходе на лед может привести к трагическим последствиям.

– Если вы провалились в холодную воду, то не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, широко раскиньте руки в стороны, чтобы не погрузиться с головой в воду, обопритесь локтями об лёд и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и постарайтесь выкатиться на лёд, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

После этого нужно без резких движений отползать как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли. «Находясь на плаву, держите голову как можно выше над водой, направляйтесь в сторону берега», – советуют спасатели.