В Тюмени 40 пожарных тушили горящую двухэтажку

В Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем сгорела двухэтажка. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В районе Лесобаза в Тюмени сегодня, 1 февраля, ночью сгорел двухэтажный деревянный дом. «Горячий» инцидент произошел на улице Камчатской. К счастью, в пожаре никто не пострадал, так как здание ранее было расселено.

Спасателям о возгорании сообщили местные жители, которые стали очевидцами происшествия. Пожарные рассказали, что вызов по этому поводу поступил в 03.44. На место выезжали 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

– По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, передает «МегаТюмень».