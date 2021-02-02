Погода на 2 февраля в Тюмени: мелкий снег усилится к вечеру

В Тюмени мелкий снег усилится к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 февраля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Мелкий снег, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.

Температура воздуха ночью будет минус 5 – 6 градусов, днем – минус 4. Вечером столбики термометров покажут 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее. Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.