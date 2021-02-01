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За минувшую неделю из пожаров спасены четыре тюменца

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Сергей Швецов
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За минувшую неделю из пожаров спасены четыре тюменца.

За минувшую неделю из пожаров спасены четыре тюменца.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 55 пожаров. Спасены четыре человека.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 36 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 35 раз спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. С наступлением холодов проявляются гололедные явления, поэтому не разрешайте малолетним детям выходить без сопровождения взрослых, пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.

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