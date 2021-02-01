Почти пять тысяч тюменских семей получили региональный материнский капитал. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области более 4 500 семей получили региональный материнский капитал в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей в 2020 году. Об этом на онлайн-заседании президиума местного правительства сообщил директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

По его словам, в результате реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», региональный материнский капитал на первого ребенка в прошлом году достался 3 781 семье. А регматкапитал на рождение третьего и последующего детей получили 4 541 человек.

– Все меры финансовой поддержки тюменских семей при рождении детей в 2020 году реализованы в полном объеме, – подчеркнул директор департамента.