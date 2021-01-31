Специалисты рассказали, как научить ребенка ценить время Фото: Татьяна Коркина

Специалисты «Киберпатруля» рассказали, как научить ребенка тайм-менеджменту. Как сообщает «Вслух.ру», разговор стоит начать с того, что время быстро летит и важно его верно использовать. Например, можно сказать: «Сделаешь уроки – успеешь погулять», однако при этом школьника стоит приучать к самостоятельному отслеживанию времени.

Чтобы научить ребенка чувствовать и ощущать время, научите его пользоваться часами и таймеру. Предложите делать уроки по таймеру: 15 минут учеба – 15 минут перерыв. И так пока домашнее задание не будет полностью сделано.

- Сначала выполнение уроков растянется на часы, но вскоре ребенок поймет, что лучше справляться без перерывов и начнёт делать домашнюю работу быстрее, – рассказали в «Киберпатруле».

Если дети долго собираются, отвлекаются и все время проводят в телефоне, нужно выявить причину и помочь ее решить.

- Пока ребёнок не научится организовывать своё время сам, стройте планы вместе с ним. И не забывайте, что помимо уроков, домашних дел и тренировок у ребенка должно быть побездельничать, - заключили в «Киберпатруле».