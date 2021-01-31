Тюменские врачи рассказали, можно ли кормить ребенка грудью, если мама заражена коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

Специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии ответили на животрепещущий вопрос: можно ли кормить ребенка грудью, если у мамы коронавирус? Хотя пандемия идет на спад, но этот вопрос пока мало раскрыт.

По мнению эпидемиологов, которые опираются на исследования, в грудном молоке не присутствуют активные вирусы, способные заразить младенца. Поэтому болеющей маме можно не отлучать ребенка от груди.

Однако риски все-таки есть. Инфицировать малыша можно воздушно-капельным путем, дыханием, кашлем или чиханием. А еще заражение может произойти контактно, через прикосновения. Поэтому перед тем, как начать кормить малыша, мама должна надеть защитную маску и тщательно вымыть руки, сообщает «Тюменская область сегодня».