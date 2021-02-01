В Тобольске мерзляк украл на рынке норковую шапку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении норковой шапки из торгового павильона рынка обратился 58-летний мужчина. Сумма ущерба составила 7800 рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Ранее судимый, неработающий 30-летний тоболяк задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчина намеренно пришел на рынок с целью хищения чужого имущества.

– Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся и разговаривал с другим покупателем, тоболяк похитил норковую шапку и покинул торговую точку. Перепродать похищенное мужчина не успел. В настоящее время шапку изъяли, ее возвратят законному владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.