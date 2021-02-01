Тюменка, разбив авто, заявила об угоне. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию обратилась 31-летняя жительница города Тюмени с заявлением об угоне ее машины. Правоохранители в ходе расследования выяснили, что информация, которую сообщила заявительница, является ложной.

Как оказалось, молодая женщина приобрела подержанный автомобиль, но не оформила договор купли-продажи. Не имея водительского удостоверения, она, передвигаясь на авто, попала в дорожно-транспортное происшествие.

– После аварии гражданка позвонила в полицию и заявила об угоне, чтобы скрыть факт дорожного инцидента, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждено уголовное дело «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Жительница областной столицы ранее не судима, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.