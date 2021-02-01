Погода на 1 февраля в Тюмени: вечером может пойти мелкий снег

В Тюмени вечером может пойти мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 февраля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Вечером, возможно, пройдет мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 15 – 16 градусов, днем – минус 9. Вечером столбики термометров покажут 6 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель – в весну раннюю верь». А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться. Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода. Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.