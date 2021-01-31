В Ишиме библиотекари разработали инструкцию по поиску книг в электронном каталоге Фото: pixabay.com

Для удобства читателей ишимские библиотекари разработали видеоинструкцию по поиску книг в электронном каталоге, размещенном на официальном сайте культурных учреждений. По словам главного специалиста модельной библиотеки Анны Сигуевой, сейчас из-за пандемии библиотеки работают в ограниченном режиме и принимают посетителей только по записи.

– Из-за этого встает вопрос подбора книг для каждого читателя. Не всегда пояснения по телефону помогают сформировать правильный читательский запрос, – цитирует Анну ИА «Тюменская линия».

Она подчеркнула, что, прежде чем пойти в библиотеку, целесообразно обратиться к электронному каталогу, однако пользоваться им не каждый может. Поэтому библиотекари решили сделать понятную и подробную инструкцию о том, как и в какой библиотеке найти нужную книгу.

По мнению работников, это поможет читателям сориентироваться и правильно подобрать литературу для чтения или учебы.