Кто в Тюменской области может рассчитывать на индексацию материнского капитала Фото: Татьяна Коркина

Сумма материнского капитала с 1 января 2021 года проиндексирована на 3,7%, и это отличное подспорье для тюменских семей. По словам юриста Георгия Штанделия, семья имеет право на индексацию оставшейся суммы маткапитала.

- Если родители получили сертификат в 2018, 2019 или 2020 году, и не тратили его, то проиндексируется вся сумма. Если же часть суммы уже израсходована на ежемесячные выплаты или единоразовые, то перерасчет будет на оставшуюся часть, - цитирует юриста интернет-портал «Мегатюмень».

А не будет индексации у тех семе, кто полностью израсходовал сумму поддержки до 1 января 2021 года.

Отметим, что никакие документы менять не нужно – все отражено в электронных системах.