Тюменка захотела купить щеночка, но осталась без денег из-за мошенника Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 35-летней тюменки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, женщина нашла на одном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже собаки. Она позвонила владельцу животного, который предложил перевести предоплату на указанный банковский счет.

Лже-продавец добавил, что щенка у него хотят купить многие. Однако если она заплатит ему 28 тысяч рублей прямо сейчас, то он сразу же ей отдаст собаку. Заявительница согласилась и перевела мошеннику деньги.

Тот пообещал, что скоро напишет время и место для встречи, а потом перестал выходить на связь. Поняв, что ей обманули, девушка обратилась в полицию. Сейчас преступника ищут.