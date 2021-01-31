Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 января 2021 года увеличилось на 141 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного Штаба Тюменской области, число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 31 января 2021 года увеличилось на 141 человека. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 28229 человек.

Также за сутки выздоровели 80 человек, за весь период 26521 человек, а ещё за сутки заболели 10 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 17 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 10706 человек, на перевахтовке находятся 1998 человек.

Всего за весь период пандемии в Тюменской области скончались 246 пациентов с коронавирусом.