Тюменцам рассказали, можно ли самому спиливать деревья, мешающие прохождению света Фото: Татьяна Коркина

Управляющая компания обязана следить за деревьями и кустарниками на придомовой территории. Об этом заявил юрист Петр Ильгов, отвечая на вопрос тюменцев, что делать, если деревья мешают прохождению солнечного света в квартиру. По его словам, осмотр насаждений нужно проводить каждую неделю во время уборки территории.

– Если дерево прогнило или надломилось, коммунальщики должны спилить его самостоятельно, без обращения к ним жильцов, – говорит Петр Ильгов.

По правилам от ствола до стены дома должно быть не меньше пяти метров. А если крона дерева больше, то и расстояние увеличивается. Если параметры не соблюдены, жильцы вправе обратиться в управляющую компанию с просьбой решить проблему.

Для этого необходимо написать заявление с указанием причин. Его обязаны рассмотреть в течение трех дней и предоставить ответ, можно его спилить или нет (а если нет, то почему). Спиливать и вырубать деревья самому запрещено. Без всей бюрократической процедуры и отсутствия порубочного талона спил будет считаться незаконным. Вам придется заплатить штраф и возместить ущерб.