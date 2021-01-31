Тюменские водители, не нарушавшие правила дорожного движения, получат памятные сувениры Фото: Татьяна Коркина

Акции, направленные на позитивное и законопослушное участие в дорожном движении, проведут в Тюменской области волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, водителям и юным пешеходам вручат «Свидетельства сознательного участника дорожного движения».

Акции пройдут на автовокзалах, около пешеходных переходов, на загородных трассах, на улицах городов и сел. Каждый из участников получит карманные календари на тему безопасности пешеходов, велосипедистов и детей-пассажиров.

Водители, которые не нарушали ПДД и не привлекались к административной ответственности в 2020 году, получат сувениры с логотипом дорожной безопасности. Несмотря на то, что в прошлом году было выявлено более 800 тыс. нарушений, есть и те, кто не нарушает правила безопасности. Фото со свидетельствами можно будет выложить в социальных сетях.

Отметим, что акция проходит в рамках региональной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения».