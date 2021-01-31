Стало известно количество участников несанкционированного митинга в Тюмени

Около 300 участников несанкционированного митинга собрались на конечной точке незаконного шествия. В их числе: журналисты, прохожие, зеваки и сами участники несанкционированного митинга. Полицейские ведут себя корректно, но есть задержания.

Ранее полиция предупреждала тюменцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Сейчас силовики задержали несколько человек, среди которых те, кто держал агитационные плакаты.

К счастью, драк и стычек нет.

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