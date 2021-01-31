Гиды TMN 55+ раскрыли тайны улицы Спасской

Фото: https://vk.com/starsheepokolenie

Тюменские волонтеры проекта «Гиды TMN 55+» Людмила Суппес и Любовь Уренева вновь рассказывают горожанам о самых интересных местах Тюмени. На днях экскурсионная группа погуляла по центральным улочкам Тюмени – от площади Солнца по улице Ленина.

Как сообщает «Вслух.ру», добровольцы поведали о том, как окраинная улица стала в городе одной из главных, кто на ней обитал и работал. А ещё тюменцам раскрыли тайны улицы Спасской, а в музее «Дом Машарова» провели квиз-викторину, посвященную истории города.

По данным благотворительного фонда «Старшее поколения», из-за пандемии людей старше 65 лет попросили остаться дома, а число участников сократили до 15. Авторская экскурсия для пожилых тюменцев состоится после снятия ограничений.