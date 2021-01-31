В Тюмени полиция корректно просит разойтись участников несанкционированного митинга

Сотрудники полиции корректно предупреждают участников несанкционированного митинга о том, что мероприятие - не законное. В связи с этим участие является правонарушением. Людей просят разойтись.

Сотрудники ГИБДД следят за тем, чтобы незаконная акция не мешала участникам дорожного движения, а пешеходы не выходили на проезжую часть (это уже уголовщина).

Людей просят разойтись

Как и на несанкционированном митинге 23 января, здесь дежурит уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он выразил надежду, что родители объяснят детям потенциальную опасность подобных акций.

- Пока что детей я не видел, - отметил он.

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