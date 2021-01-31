В Тюмени СМИ насчитали около 70 участников несанкционированного митинга

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На начало несанкционированного митинга, который проходит в Тюмени, средства массовой информации насчитали около 70 человек, что в несколько раз меньше, чем на незаконном шествии 23 января. Участники двинулись от начальной точки незаконной акции в центр города.
На улицах дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские следят, чтобы «митингующие» не выходили на проезжую часть. За общественным порядкам следят полицейские.
Напомним, ранее Андрей Степанов прокомментировал участие детей в несанкционированных акциях словами «Такого нельзя допустить!».
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