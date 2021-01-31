Тюменский депутат напомнила об ответственности за привлечение подростков к несанкционированным митингам

За участие в несанкционированных митингах предусмотрены штрафы и административная ответственность. Об этом сегодня, 31 января, напомнила депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова. По её словам, особенно это касается детей и подростков.

- Подобно школьному портфолио о своих достижениях, которое ребенок собирает с первого класса, информация о правонарушениях хранится в базах правоохранительных органов и может в дальнейшем стать препятствием для поступления в школы, вузы и на работу, - напомнила Елена Кашкарова.

Депутат отметила, что толпа людей может стать неуправляемый. Как результат – возникнет давка или драка, что может стать опасным для жизни и здоровья ребенка.