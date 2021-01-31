Детский омбудсмен: «Детям не место на несанкционированном митинге!» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Детям не место на несанкционированном митинге. Такое мнение выразил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. По его словам, на подобных акциях есть большая вероятность давки, беспорядков, участия пьяных людей. Как итог – здоровью и жизни детей может грозить опасность.

- Если взрослые будут говорить, что это незаконно, ребенок должен это услышать, - цитирует Степанова издание «Тюменская область сегодня». – Организаторы несакнционированного митинга предупреждены, и я понимаю меру своей ответственности за привлечение детей.

Степанов вспомнил, что на акции 23 января спросил у одной женщины: «Где её дети?». Она ту же ретировалась, ведь своих на подобные мероприятия не водят. Уполномоченный по правам ребенка выразил надежду, что родительское сообщество адекватно оценит ситуацию.

- Современные дети имеют возможность сами получать массу информации и разобраться. Однако жажда эпатажа и хайпа застит глаза, и молодежь идет, несмотря на предупреждения. Ребятам нужно помочь разобраться и отделить плохое от доброго, - подчеркнул Андрей Степанов.

Напомним, ранее Андрей Степанов прокомментировал участие детей в несанкционированных акциях словами «Такого нельзя допустить!».

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