Тюменцам напоминают: участие в несанкционированных митингах запрещено по закону Фото: Татьяна Коркина

Жителей Тюмени просят не участвовать в несанционированных митингах, ведь за это, по закону, грозит ответственность. Полицейские напоминают, что в соцсетях и в интернете распространяются призывы к участию в таких мероприятиях. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия и провокации со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

По словам начальника отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Тюменской области Антона Каморникова, полиция будет незамедлительно пресекать нарушения и предпринимать все меры для обеспечения порядка.

- Правонарушители будут привлекаться к установленной законом ответственности. Просим не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, – заявил Каморников.

С подобным заявлением выступила и прокуратура Тюменской области. В ведомстве подчеркнули, что, если на мероприятии будут зафиксированы провокации или насилие, виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. А вовлечение несовершеннолетних в противозаконные действия может обернуться лишением свободы на срок до 8 лет.

- Не поддавайтесь на провокации, не принимайте участия в несогласованных публичных мероприятиях, соблюдайте законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат Павел Астахов резко осудил призывы к участию детей в несанкционированных митингах и акциях. Он напомнил, что за призывы к участию в несанкционированных акциях придется ответить по закону.