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Дома в Тобольске ремонтируют вовремя и в срок

В 2020 году в городе отремонтировали 102 многоквартирника
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Дома в Тобольске ремонтируют вовремя и в срок

Дома в Тобольске ремонтируют вовремя и в срок

Фото: Татьяна Коркина

Ремонт 102 многоквартирных домов в Тобольске провели вовремя и в срок. По данным департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности администрации города, план по капремонту выполнен на 100%.

Сейчас объявлено четыре конкурса по разработке проектной документации и 148 по строительно-монтажным работам, по ним заключены договоры. Как сообщает ИА «Тюменская линия», большое внимание в городе уделяется привлечению квалифицированных подрядчиков. В реестре предприятий – почти 345 компаний, почти половина из которых расположены в Тюменской облати.

Сбор взносов в фонд капитального строительства составляет 97%, это 213 млн 665 тысяч рублей.

Среда для жизниТюменская область: благоустройство