Дома в Тобольске ремонтируют вовремя и в срок Фото: Татьяна Коркина

Ремонт 102 многоквартирных домов в Тобольске провели вовремя и в срок. По данным департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности администрации города, план по капремонту выполнен на 100%.

Сейчас объявлено четыре конкурса по разработке проектной документации и 148 по строительно-монтажным работам, по ним заключены договоры. Как сообщает ИА «Тюменская линия», большое внимание в городе уделяется привлечению квалифицированных подрядчиков. В реестре предприятий – почти 345 компаний, почти половина из которых расположены в Тюменской облати.

Сбор взносов в фонд капитального строительства составляет 97%, это 213 млн 665 тысяч рублей.