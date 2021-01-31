Тюменцев просят не приносить книги о народных методах лечения в библиотеку ОКБ №2 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вот уже три года в Областной клинической больнице №2 есть книгообменник. Книжки приносят дарители, когда переезжают, хотят обновить библиотеку или просто отдать прочитанные книги.

По словам руководителя нейрососудистого центра отделения сосудистой хирургии и кардиологии Дмитрия Некрасова, книги помогают не только физически, но и поддерживают дух. В книжном архиве – детективы, военная проза, беллетристика, приключенческая литература, романы и поэзия.

Другая библиотека расположена на третьем этаже взрослой поликлиники ОКБ №2. Если в стационар книги обычно возвращают, то в поликлинике издания чаще всего находят своих хозяев.

Книжки может принести любой желающий. Её нужно просто поставить на полку взрослой поликлиники или передать в стационар через сотрудников. Однако нельзя приносить книги с информацией о народных методах лечения. Врачи больницы не раз убеждались, к каким последствиям может привести самолечение, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.