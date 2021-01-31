Погода в Тюмени 31 января: снег, в отдельных районах - туман Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 31 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Уватском районе небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -9…-14 C, местами -16…-21 С, днем -4…-9 С.

По народному календарю 31 января – день Афанасия Великого, одного из отцов греческой церкви. На Руси его называли Ломоносом, потому что в этот день наступали очень сильные морозы. Люди приговаривали: «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает».

Погода в Тюмени 31 января 2021 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По этому дню судили, какой будет погода. Если в этот день мела вьюга – значит, не будет ранней весны. Если в полдень ясно – значит, весна придет рано. Если вороны летают и кружат стаями – будет ещё больший мороз.