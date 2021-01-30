Старшеклассники физико-математической школы стали победителями олимпиады по информатике Фото: Татьяна Коркина

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике подвели в Тюменской области. Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, в течение двух дней ребята решали задачи, рассчитанные на широкий кругозор, а не только на знания школьной программы.

Задачи ориентированы на знания по математике, модульной арифметике, комбинаторике, теории графов и автоматов, компьютерной математике и т. д. Практически все участники использовали языки программирования Python и C++, причем некоторые писали сразу на двух языках. По словам председателя жюри Марины Воробьевой, при решении задач ребятам нужно было разработать алгоритм и четко понимать временную сложность алгоритма.

– Этот навык полезен в олимпиаде, но не входит в школьную программу по информатике, – отметила она.

Победителями среди восьмых, девятых и одиннадцатых классов стали ученики областной физико-математической школы. В 2020 году в интеллектуальном состязании поучаствовали более 80 учеников из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, что на 31% больше, чем в 2019 году.