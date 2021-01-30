Здание мультицентра «Моя территория» стало палубой космического корабля. Фото: Моя территория

Пассажирами космического корабля, которые могут отличить мирных механиков от вредителей, стали 18 тобольских студентов. Таким образом в городе в первый раз реализовали аналог виртуальной игры Among Us, приуроченной ко Дню российского студенчества. Как сообщает портал «Мегатюмень», мероприятие провели мультицентр «Моя территория» и Центр сибирско-татарской культуры в рамках события «Молодежная остановка».

Студенты тобольских вузов и ссузов от 16 до 22 лет поделились на две команды по 10 и 8 человек. На несколько часов здание мультицентра стало палубой космического корабля. Из 10 зон только половина была освещена. Участники игры перемещались в темноте с помощью фонарика, в каждой игре было по 2 вредителя.

Мирные механики выполняли задания – чинили устройства, проводили математические расчеты и искали детали корабля, чтобы заработать баллы. Задачей вредителей было притвориться мирным механиком и устранить соперников касанием руки. Такое касание обездвиживает игрока и оставляет его в ожидании, что мирный житель его обнаружит и поднимет тревогу.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» Светланы Спеховой, площадка всегда открыта для предложений и современных форматов образования, творчества и досуга.

– Мы поддержали поступившую инициативу представителя Центра сибирско-татарской культуры и совместно организовали абсолютно новый формат развлекательно-психологической игры. Получилась хорошо всем известная «Мафия», но в динамике и с дополнительными заданиями, – отметила она.

В будущем планируется усовершенствовать игру, в которую смогут сыграть не только студенты, но и школьники.