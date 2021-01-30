Стало известно, почему купец Колмаков основал «квест» по Главной «Конторе пароходства»

Житель Тюмени Антон Колмаков предложил жителям региона принять участие в викторине о знаниях по биографии династии Колмаковых. Парень основал в Тюмени «квест» по Главной «Конторе пароходства» по рекам Западной Сибири. Предприятие создало интерактивную выставку о здании, в котором ныне находится «Контора пароходства»

В 1895 году главную «контору» основал купец Антон Колмаков. И сейчас посетителям онлайн-выставки предлагают пройти тест на знание династии Колмаковых. Пользователи Интернета смогут вспомнить, какой религии придерживалась семья, сколько футбольных полей могло бы поместиться во владениях, и как Антон Васильевич назвал свои пароходы.

Справа от ответов «интернетчикам» покажут, сколько пользователей выбрали тот же вариант.

На сайте собрали всю информацию о здании мультицентра с момента его строительства. Текст сопровождают вырезки из газеты «Тобольские губернские ведомости», память потомков и даже семейное древо.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что Антон Васильевич Колмаков родился в 1844 году в деревне Ялуторовского уезда.