Стали известны победители конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» Фото: pixabay.com

На муниципальном и региональном уровне в Тюменской области прошел конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, конкурс прошел в третий раз.

В адрес департамента, по итогам первого этапа, поступило 66 работ, из которых 16 прошло во второй этап. Победителями стали 14 ребятишек от 7 до 9 лет и 16 победителей в возрасте от 10 до 15 лет. Все их работы соответствовали требованиям положения о конкурсе. Призерами стали по три участника в каждой возрастной группе.

В числе победителей: Катя Брызгалова из ишимской детской художественной школы, которая нарисовала рисунок «Водитель, в твоих руках безопасность», Полина Колодешникова, ученица ДШИ Уватского района, которая написала картину «Не спать! Твоя жизнь в твоих руках!», и Ксюша Литивнова из лесновской СОШ с работой «Техника безопасности – второй ангел-хранитель».

В старшей группе победили Лев Каюмов, ученик ДИШ Уватского район, который написал работу «Работа на высоте, проверяй страховочный канат», Вика Нерода из 63-й школы областного центра с работой «Безопасность труда нефтяников» и Таня Сасова из тобольской школы № 7, которая представила рисунок «Мы с папой за технику безопасности» (преподаватель Татьяна Постникова).

Жюри считает, что конкурс привлек внимание детей к вопросам охраны и безопасности труда, помог ребятам понять, насколько эта тема важна как для общества, так и для каждого человека.