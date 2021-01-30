Осоеды и сплюшки обитают в Тобольске, несмотря на строительство производственного комплекса

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Обыкновенный осоед, орлан-белохвост и сплюшка – редкие охраняемые виды птиц – обнаружены в тобольских лесах. Такое открытие сделали специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН во время исследований состояния лесных экосистем в районе строительства производственного комплекса. Все птички занесены в Красную книгу Тюменской области с категорией статуса охраны «Редкий вид».

Осоед – это крупный хищник, гнездящийся на северо-востоке Швеции, в Сибири и на юге Каспийского моря. Птица – перелетная, на зимовки отправляется в Африку и на запад. Осоед поселяется на открытых местах – на полянах с кустарниками и болотами. А вот городов и сельскохозяйственных районов хищники избегают.

Охотится осоед днем, а ночью его сменяет сплюшка, маленькая сова. В России она появляется в апреле, а улетает в августе – сентябре. Гнездится птица обычно в дуплах.

Во время наблюдений за природой с 2015 по 2020 годы специалисты станции поняли, что строительство и запуск производственных процессов не повлияли на уровень биоразнообразия лесных экосистем в пределах мониторинговых участков.