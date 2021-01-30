Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 января 2021 года увеличилось на 178 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 30 января 2021 года число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 144 человека. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 28088 человек.

Также за минувшие сутки от заразы оправились 141 человек, но заболели 11 детей (из общего числа заболевших). На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 10719 человек, 1998 человек – на перевахтовке.

По данным Оперштаба, за весь период пандемии в Тюменкой области скончались 246 пациентов с коронавирусом.