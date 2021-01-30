«Почта России» повезет письма и посылки на экологичном транспорте Фото: Почта России

Шесть новых КамАЗов, оснащенных двигателями, работающими на компримированном природном газе, получила в январе 2021 года «Почта России». Как сообщает портал «Мегатюмень», грузоподъемность каждого авто составляет 20 тонн.

По словам замдиректора по логистике УФСП Тюменской области Владимира Емельяненко, совсем скоро эти автомобили планируется выпустить на автомагистраль. Это поможет поддержать экологию, ведь автомобили снизят выбросы вредных газов от сжигания дизельного топлива.

– Мы планируем весь новый автопарк перевести на газ для снижения расходов на обслуживание транспорта, – подчеркнул Емельяненко.

В декабре 2020 года и январе 2021-го уже поступило 8 машин «Лада-Ларгус» и 11 УАЗов. Сейчас на почтовые маршруты в Тюменской области каждый день выходят 250 почтовых автомобилей (с учетом новых).

Отметим, что автотранспорт – самый распространенный способ доставки почты на территории Тюменской области. Он позволяет своевременно доставлять посылки и корреспонденцию даже в самые удаленные уголки региона.