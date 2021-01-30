Тюменские врачи рассказали, сколько таблеток в месяц можно выпивать без вреда для здоровья Фото: Татьяна Коркина

Тюменский врач-терапевт Евгения Фисенко рассказала о том, как правильно принимать таблетки, чтобы не навредить своему организму. Некоторые их пьют не контролируя дозу, а ведь это может привести к печальным последствиям.

По словам терапевта, принимая анальгетики без посещения врача, нужно внимательно читать инструкцию. Главное правило – не превышать одноразовую или суточную дозу. Обычно все рекомендации рассчитаны на человека со средним весом около 70 килограммов. Если вес меньше или больше, расчеты нужно корректировать.

В месяц нежелательно выпивать более 10 – 15 таблеток, иначе передозировка может негативно повлиять на другие системы организма. В частности, на желудочно-кишечный тракт. Если несколько дней подряд вы пьете таблетки от головной боли или выпиваете по два лекарства, это сигнал того, что нужно идти к врачу.

Медики помогут установить причину и подобрать терапию, которая заменит нестероидные противовоспалительные препараты. В случае если вы не можете сказать, сколько таблеток в месяц выпиваете, отмечайте каждый прием в календаре в течение 30 дней и проанализируйте результат.