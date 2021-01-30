Ишимцы разгадают загадку популярности фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Фото: кадр из фильма

Вторая встреча киноклуба «Точка зрения» состоится в ишимском мультицентре «Моя территория» сегодня, 30 января, в 16 часов. Жители города посмотрят известный фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», попробуют разобрать актуальные вопросы, обозначенные в кино, и попытаются разгадать тайну популярности картины.

Модератор и руководитель киноклуба – студент отделения режиссуры ТГАКИСТ Иван Тюменцев. По его словам, в клубе смотрят разные фильмы – от немых лент Чарли Чаплина до современного кино.

– Работа киноклуба будет регулярной: каждую субботу просмотр и обсуждение нового фильма. Первая встреча кинолюбителей состоялась 23 декабря, на которой прошел показ кукольного мультфильма режиссера Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс», – цитирует Ваню «Мой портал».